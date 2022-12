Vara saabunud talv nihutas löökaukude hooaja vanasse aastasse

EKT Teede juhatuse liige Jaan Viljas rääkis, et enamasti teevad löökaugud nii autojuhtidele kui teehooldajatele peavalu jaanuaris ja veebruaris ning lausa kevadel. Löök­aukude tekkimise peapõhjus on sulamise ja jäätumise vaheldumine ning kui kevaditi on päeval üsna soe ja öösiti tekivad miinuskraadid, on ka löökaugud kerged tekkima. Tänavu saabus talv koos külmakraadidega aga ebatavaliselt vara ning temperatuurgi on muutlik olnud, niisiis olid löökaugud platsis juba enne jõule.