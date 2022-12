Kolmapäeval oli Viljandi politseijaoskonnas avatud uste päev. Politseinike tööd, nende varustust ja masinaid oli vaatama tulnud üle poolesaja inimese, kes käisid ka arestikambrit kaemas. Selgus, et niimoodi seda paika enam ei nimetatagi – nüüd on see lühiajaline kinnipidamiskoht. Kõige rohkem võib kinnipeetu seal viibida 48 tundi ning edasi saadetakse ta vajaduse korral Tartusse.