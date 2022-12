Linn leidis Roo tänavale projekteerija

Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul on Roo tänava teede ja tehnovõrkude projekteerimine seotud Roo tänava 1 kinnitu jagamisega kümneks väikeelamukrundiks. "Paralleelselt detailplaneeringu koostamisega otsustasime alustada ka sealsete tänavate ja tehnovõrkude projekteerimist. Selle eesmärk on panna kirja kõik vajalik kümnele üksikelamukrundile juurdepääsuks ja hoonete ehitamiseks," selgitas ta ja lisas, et see sisaldab tee-ehitust, drenaaži, saju- ja reoveekanalisatsiooni, veetorustikke, kaugkütet, elektrivarustust, sidetrassi ja ka tänavavalgustuse rajatisi.