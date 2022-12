Pangaautomaati kadunud 625 eurot leiti ööpäevaga üles

Sakalaga oma juhtumit jaganud 17-aastane neiu, kes soovis jääda anonüümseks, ütles, et oli juhtunu pärast mures, sest arved nõudsid maksmist ja ilmselt ei usuks teda keegi, kui ta ütleks, et masin sõi ta raha ära. Toimingut ei saanud ju ka tõestada, sest pangakontol ei kajastunud see kuidagi. Pärast juhtunut helistas ta kohe panga infotelefonil. Sealt sai ta vastuseks, et tehingu saab vaidlustada ning raha jõuab tema pangakontole viie tööpäeva jooksul. Hiljem, kui ta oli koju jõudnud ja rahunenud, helistas ta uuesti panka, et olukorrale kiiremat lahendust leida, sest arved tuli maksta ja toiduraha läks tarvis. Teise kõnega selgus, et Viljandi puhul võtab toiming aega kuni kümme tööpäeva. Untsu läinud tehing jõudis lõpuks siiski kiire lahenduseni ja kaduma läinud raha jõudis omanikuni juba kolmapäeva lõunaks.