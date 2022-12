See saavutus on tähelepanuväärne, sest ujumine spordialana on ikka olnud suurte keskuste pärusmaa. Väikese Karksi-Nuia noorsportlase jõudmine pjedestaalile on haruldane. Selleks kulus kümme aastat treeninguid, võistlusi ning ka pettumusi: Eesti meistrivõistlustel on olnud palju nappe allajäämisi, mis on tähendanud küll kohta esikuuikus, aga mitte pjedestaalil. Nüüd on järjekindel töö lõpuks edu toonud.