Kõhud on häid ja veel paremaid jõuluroogi täis söödud, jalad seinale sirgu lastud ja mõnuga jõulufilmide vaatamise maratone peetud. Nüüd võib selles meeleolus aastavahetuseni hõljuda, sest ega suurt ei taipa, mis nädalapäev on ja mismoodi end üldse töölainele sättida.

Kes otsustas jõuluaega veeta puhates, kes kingitrallis. Vanusest hoolimata on see maagiline aeg ning igal inimesel on oma kvaliteetaja veetmise viis.