Ilm muutub viletsaks ja teed libedaks

Teisipäeval valitseb peamiselt pilves ilm. Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, pärastlõunal kohati ka vihma, Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, pärastlõunal on sadu hõredam. Arvestada tasub sellega, et kohati sajab jäävihma ja oht kiilasjää tekkimiseks on suur.