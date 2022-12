Marko Tiitus: mis teeb jõulud jõuludeks?

KUNA Jumal, maailma Looja, maailma armastab ning juhib lunastuse ja pühitsuse suunas, siis on maailmal ja kõigel sellesse kuuluval mõte, väärtus ja lootus. Jumala Kuningriik on avaldunud selles maailmas kord Jeesuse Kristuse elus ja kuulutuses, avaldub praegu Tema Vaimu, Tema järgijate, Tema Kiriku kaudu ja saab kord aegade lõpul avalduma lõplikult, kui Jumal ise on kõik kõiges. Viimselt asetub kõik oma kohale, kirgastub ja selgineb suures pildis või tervikus, omandab kooskõla oma algse loomuse ja eesmärgiga. Ehk lihtsamalt ja inimlikumalt öeldes: ükskord me võidame niikuinii! Kord võidab õiglus ülekohtu, armastus vihkamise ja elu surma.

See tähendab ka, et kristlikus võtmes mõistetud lootus ulatub üle silmaga nähtava, maise, aegruumi maailma piiride. See on lootus, mis on suurem kui meie maine elu. See lootus rajaneb jõululapsel Jeesusel Kristusel, kes mitte ainult ei sündinud ega surnud – see on kogemus, mis kõiki inimesi üksteisega seob – vaid ka tõusis üles surnuist, ületas aegruumi piirid. Seda ei ole kellegagi juhtunud enne ega pärast, kuid usk Jeesuse ülestõusmisesse on andnud ja annab lugematutele inimestele ja põlvkondadele lootuse, et Jumal annab meilegi surmas uue elu ja uue olemise Tema kuningriigis. Niisiis ei ole surm meile lõpuks, vaid üleminekuks uude maailma.