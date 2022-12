Riina Sikkut: väikelinna üürimaja kui üle-eestiline edulugu võiks korduda ka Viljandimaal

Väljaspool nimetatud suuremaid linnu elab Eestis 600 000 inimest, aga nii kui "kuldsest ringist" eemale vaadata, on ehitusturg sisuliselt olematu. Eraettevõtjale see lihtsalt kiiret kasu ei too. Nii ehitati nendest poolesajastki kortermajast eelmise üürimajade rahastusperioodi jooksul kümmekond tänu riigi toetusele. Aga väikelinnades on nüüdisaegsetest üüripindadest endiselt suur puudus. Riigi ja omavalitsuste abiga püstipandud üürimajad on seni eranditult olnud edulood ja sellist toetust tuleks jätkata.

Nii said näiteks Koksvere ja Imavere endale A-klassi energiamärgisega üürimaja, mis tähendab uut ja korralikku elukohta viiekümnele inimesele. Imavere vald on oma eesrindlikkuse poolest tuntud juba üle Eesti ning on näha, et ettevõtlust tahetakse selles piirkonnas hooga edasi arendada. Nii luuakse näiteks uue piimatehase kerkimisega Paidesse töökoht sajale inimesele, aga tõenäoliselt ei ole kõik neist kohalikud. Siin võiksid just riik ja omavalitsus üürimaja ehitamisega õla alla panna, et tehasesse tuleksid tööle head spetsialistid ka kaugemalt, kellest saaksid Paides kohapeal uued maksumaksjad.