Homme on Viljandis verepäev

Verekeskuse kodulehel on kirjas, et üliväikeseks on kahanenud 0-veregrupi reesusnegatiivse ja -positiivse, A-veregrupi reesuspositiivse ja B-veregrupi reesuspositiivse vere varud. Oodatud on aga iga grupi vere andjad, sest ka A-veregrupi reesusnegatiivse, B-veregrupi reesusnegatiivse ja AB-veregrupi mõlema vere varusid on praegu vähevõitu.