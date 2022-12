MÄRJAD KÄPAD ⟩ Vesikoerte jõulujalutuskäik mööda Viljandit tõstis tuju ja teadlikkust

Sellise jalutuskäigu mõte nii Viljandis kui ka mujal Eestis on inimestele teadvustada, et vetelpäästekoerad on olemas ning nendega mööda linna jalutades veidi elevust põhjustada. Suured koeratõud, näiteks Newfoundlandi koerad, leonbergerid ja landseerid püüavad ju pilku ja võivad kaaluda tublisti üle kuuekümne kilo. Ning kui neid on palju koos, siis on teiste linnakodanike tähelepanu garanteeritud. Aga see on ka hea võimalus omavahel suhelda, natuke pärast jõuluprae söömist ennast liigutada ning teistele koerakasvatajatele tere öelda. Lisaks saab jalutuskäigu lõpus ühiselt teed juua ning üksteisele ja neljajalgsetele sõpradele kingitusi teha.