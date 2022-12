Viljandi haiglas nägi ilmavalgust üks jõululaps

Viljandi Rotary klubi president Kristel Kesalo sõnas, et Rotary klubi poolt on jõululapsele ette nähtud traditsiooniline lillekimp ja väike rahaline kingitus, mida minnakse haiglasse üle andma esmaspäeval. Komme jõululast õnnitlemas käia on Viljandi Rotary klubil juba alates 1996. aastast.