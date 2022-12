JÕULUAEG ⟩ "Nii, ja nüüd natuke magustoitu ka neile!" ehk Kuidas metsas sigu ära hellitamas käia

Risto Krabi ise valmistub aga koos laste, poegade Chris-Robini ja Perneliga metsa minema. Aga mitte jahti pidama, sest Eestis kehtib jõulude ajal ju metsas jõulurahu. See tava sai Eestis Soome eeskujul alguse juba 90ndatel ning jahimehed peavad sellest enamasti hoolega kinni. Jõuluajal metsloomi ei kütita, vaid käiakse peredega metsas ja viiakse ühiselt neljajalgsetele süüa. Seda tehakse talvel üsna tihti, aga jõuluajal on metssigadel ja teistelgi lootust midagi suupärasemat saada kui tavaliselt.

"Toitma läheme praegu peamiselt metssigu," räägib Risto Krabi heatujuliselt ning nookab peaga meid ümbritsevate jäätunud põldude suunas. "Siin kasvab ju raps ning ega metskitsed sellest väga ei huvitugi, mida me söödaplatsile viime. Käivad ja nuumavad ennast aga siin rapsipõllul, nii et ükskõik, mis hõrgutusi ma neile ka viiks, ega see neile väga korda ei lähe. Rapsist see ju parem ei ole!"