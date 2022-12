GALERII ⟩ Pauluse kiriku jõulujumalateenistuse jutlus keskendus vaesusele, sõjale ja pimedale ööle vastupanekule

"Võib-olla oled sa siin esimest korda. Vaatad ja kuulatad. Mida uudistada? Koged esimest korda kirikusaali, vaatad siia kogunenud inimesi. Elad kaasa ja hoomad jumalateenistuse ehk liturgia viisi ja laadi. Loodan, et ... Et sa ei ole pettunud kirikusaali tagasihoidlikus väärikuses. Siia kogunenud inimeste harduses. Aga kui oled siin ennegi käinud, siis tunned ennast siin ehk koduselt, õdusalt. Kui vaatad ringi, siis märkad ehk, et mõni küünal lühtris ei põle, tuul tõmbab läbi katkiste akende," rääkis Praats ning libistas pilguga üle kiriku. "Aga need asjad ei ole tähtsad."