JÄITEOHT ⟩ Viljandi vallas sõitis auto teelt välja

Kohapeal viibinud Sakala fotograaf sõnas, et teeolud on maantee päikesepaistelistel lõikudel head ning tee soolaniiske, metsa vahel ning varjulisemates kohtades on tee kohati aga üsna libe.

Keskkonnaagentuur on tervele Eestile andnud esimese taseme libedahoiatuse. Transpordiamet andis laupäeva hommikul teada, et teekatted suurematel riigiteedel Lääne-Eestis on soolamärjad, Lõuna-Eestis kuivad või soolaniisked, Põhja- ja Kesk-Eestis soolaniisked ja paiguti kergelt lumised. Kohati on libedaid lõike ja ettevaatlik tasub olla ka kõrvalteedel.

Ameti sõnutsi on libeduse oht kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel lõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses, raudteeülesõitudel ja teistes sellistes kohtades.

Ilmaprognoosi kohaselt on laupäeval päeval selge ja sajuta ilm. Õhu- ja teetemperatuur püsib miinuspoolel. Öösel on nii selget taevast kui ka madalaid pilvelaamu, ent ilm on olulise sajuta. Paiguti on udu. Õhutemperatuur peaks Viljandi kandis olema –8 kraadi.