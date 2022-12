Helir-Valdor Seeder: presidendi intervjuu oli justkui viielise õpilase keskpärane eksam

Ometi on see olnud lõppeva aasta üks läbivaid teemasid Eesti ühiskonnas nii poliitikute kui ka laiemalt arvamusliidrite aruteludes ja teravates vaidlustes, kulmineerudes aasta lõpul veel perehüvitiste eelnõu kokkupõrkega presidendi ja parlamendi vahel. Delikaatne vaikimine on ka sõnum, aga me ei saa endale lubada vaikset hääbumist.