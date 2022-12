Toasooja hind püstitab rekordeid

Viljandit ja Jämejala kütva aktsiaseltsi Esro juhataja Enn Rõigas ütles, et oktoobri ja novembri arvete maksmisest ei paista, et võlglaste arv oleks varasemaga võrreldes suurenenud.

Enn Rõigas rääkis, et oktoobri ja novembri põhjal on näha mullusega võrreldes tarbimise vähenemist, tõenäoliselt on olnud lisaks hinnatõusust johtuvale säästmisele mõju kampaaniatel, mis on ärgitanud kodudes, omavalitsustes ja eraettevõtetes tuba veidi jahedamana hoidma. Oma mõju arvas ta soojatarbimise vähenemisele olevat ka kortermajade soojustamisel, mida on viimastel aastatel Viljandis usinalt tehtud.