PUHKUS ⟩ Mitme tuhande euro eest pääseb pere aastavahetuseks palmide alla? Kallis hind reisist loobuma ei pane

Puhkus palmide all läheb jõulu ja aastavahetuse aegu ühele neljaliikmelisele perele maksma vähemalt neli tuhat eurot. Ehkki see on pere pealt tuhat eurot kallim kui möödunud aastal, on reisid välja müüdud ja viimase hetke pakkumistele lootma ei tasu jääda.