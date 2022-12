PÜHAD TULEKUL ⟩ Jõulupuumüük läheb hästi, aga ostjad eelistavad väiksemapoolseid puid

Andres Naar ütles, et müügi üle kurta ei saa ja kliente jagub, ta on aga tähele pannud, et tänavu tuntakse suuremat huvi väiksemapoolsete puude vastu ja mitmemeetrised hiiglased, mis mõnel aastal on väga menukad olnud, nii hästi kaubaks ei lähe. "Keeruline muidugi seda kõike hinnata," nentis ta. "Ei ole aastad vennad, ei ole päevad vennad. Peame müügi üle täpset arvestust ja näiteks just eile panin tähele, et kui eelmisel aastal oli 22. detsember väga edukas päev ja müüsime palju kuuski, siis tänavu oli see päev üsna vaikne. Mine tea, mis seda kõike mõjutada võib."