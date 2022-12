Viljandi suusasarja avaetapp on plaanitud Valuoja orgu

Nagu Koovit ütles, on suusaklubil kolmapäeval, 28. detsembril Valuoja orus plaanis esimene sprindivõistlus. "Oleme seda mitu korda üritanud, aga kehvade lumeolude tõttu pole kunagi õnnestunud," rääkis ta. "Eks näis, milline olukord Valuoja orus järgmisel nädalal on, neljapäeval sai seal veel suusatada."

Koovit lisas, et lõplik otsus, kas sprindivõistlus tuleb Valuojas või mitte, langetatakse teisipäeval.

Esialgsete plaanide kohaselt antakse Valuoja orus start ajavahemikus kella 18–19. Rajale minnakse vabas järjekorras vähemalt 30-sekundiliste vahedega vanuserühmast olenemata. Startida võib maksimaalselt paaris. Osalemine on kõigile huvilistele tasuta ning registreerimine vahetult enne starti kohapeal.

Sarjas on viis etappi ning teine etapp, neli kilomeetrit klassikatehnikas, on planeeritud 11. jaanuariks Saarepeedile. Viimane etapp on 22. veebruaril Holstre-Pollis, kus sõidetakse ühisstardist kümnekilomeetrine klassikadistants.