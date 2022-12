GALERII ⟩ Iluuisutajate etendus "Lepatriinude jõulud" tõi jäähalli üle hulga aja rahvast täis

Nagu klubi eestvedaja ja treener Eve Elken ütles, oli tal ammu mõtteis mõlkunud tuua jääle päris oma, Eesti lugu. "Mõtlesime ka näiteks Lotte-lugude peale, ent jäime lõpuks siiski arvamusele, et see on jõuluetenduseks veidi liiga tõsine."

Valik Elkeni sõnul õigustas ennast ning suur rõõm on sellest, et "Lepatriinude jõulude" autorid klubi kavatsusele oma heakskiidu andsid.

Neljapäeval kell kaks pärastlõunal lausus Eve Elken hingetult ja naeruselt: "Tunne on selline nagu ikka enne esinemist: paanika-paanika. Aga peaproov läks meil väga hästi ning täitsa kindel tunne on praegu juba, et saame kenasti hakkama ja tuleb väga ilus etendus. Lapsed on meil väga tublid ning saime isegi suurema udu hallist välja."