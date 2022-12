Raamatukoi – pood täis lugusid, unistusi ja kujutlusi võõrastest maailmadest

Kui kodused raamatud olid ribadeks loetud – ja see juhtus üsna ruttu –, tuli midagi ette võtta, sest kippusin juba kätt vesivärvide järele sirutama ja tehnikapoodide läheduses ruigama: «Palun, üks kollane kassett telekamängu jaoks!» Kõik lapsevanemad teavad, et see on ohu märk. Nii et järgmised mälestused on tihedasti seotud just nimelt Lossi tänavaga.