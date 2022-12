«Igal aastal tuleb meil, põllumeestel, ette olukordi, kus mootorsaani, ATV või maasturiga on omavoliliselt põldudel sõidetud. Selline käitumine teeb taimedele kurja,» nentis Karula külje all asuva Rehemäe talu peremees Arvo Rohtla. «Talvise lõbusõitude tagajärjel võib talivilja saagikus ja kvaliteet halveneda, sest lume paksus on põldudel erinev. Täpne kahju selgub enamasti alles kevadel ja lõplikult saab see selgeks saagikoristusel.»