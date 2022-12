EKT Teede juhatuse liige Jaan Viljas, kes veebruari alguses toona veel Eesti Keskkonnateenuste nime all tegutsenud firma juhatuse liikmena rääkis, et töötajaid on napilt, nad on tihtipeale haiged ning ilmastikuolude tõttu kannatuse kaotanud kodanikud kipuvad nii mehi kui masinaid ründama, lausus nüüd, et uus talv on seni kõigiti rahulikult möödunud.