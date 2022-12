Viljandi loomade varjupaiga juhataja Siiri Mängli sõnul on jõulud ka loomade varjupaigas see aeg, mil tehakse head annetuste näol. Tema sõnul ei kipu aga olema seda tendentsi, et sel ajal võetaks sealt koju rohkem loomi. Niisiis mõtet neljajalgsest kui jõulukingitusest ei ole ta täheldanud. Arvestades tänavust elatustaseme tõusu on loomi varjupaigast võetud varasemast pigem vähem.