Kolmikute kolmas eluaasta on üksikemale toonud rahu ja positiivsuse

See on minu esimene kord Sigrid Holmseni ning tema poegade, kolmikute Samwise’i, Stylesi ja Steffeniga kohtuda. Ometi tunnen, nagu oleksime vanad tuttavad. Poisid ei näita vähimatki võõristamise märki. Sig­rid Holmsen lõpetab pooleli olevaid toimetusi ja mainib möödaminnes, et tunneksime ennast nagu kodus.