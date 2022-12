Unistuste koorelahutaja või 13 000 marka elujärje säilitamiseks. Millest kõnelevad sada aastat vanad jõulukuulutused?

Sakala uuris, milliseid kuulutusi leidus jõulukuul sada aastat tagasi ehk detsembris 1922. Sest see, mis must valgel trükitud, säilib. Nii võis välja lugeda, et või kõrge hinna tõttu oli väärt kink koorelahutaja, ja härra Leoke tegi lehes suurt jõulukampaaniat. Oli ka reakuulutusi, milles noormees palus kõlbelise elujärje säilitamiseks rikaste preilide, prouade ja härrade abi.