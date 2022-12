TUNNUSTUS ⟩ Koguduse esimesed tänumedalid saavad kunagine õpetaja ja kiriku perenaine

Koguduse õpetaja Marko Tiitus avaldas heameelt, et esimeste tänumedalite omanikeks saavad just Tammsalu ja Weidebaum. "Ilma nende kahe inimese töö, hoole ja armastuseta ei oleks meil praegu niisugust Jaani kirikut ja kogudust," ütles ta. "Tegemist on pikaajalise pühendumisega. Nad mõlemad on andnud olulise osa oma elust ja armastusest Viljandile ja Jaani kogudusele. Nad on teinud seda koos, teineteist toetades ja täiendades, ning seetõttu on sümboolne, et me saame nad koos kutsuda koguduse juubeliaastal tänumedaleid vastu võtma."