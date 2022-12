Tõrva vallavanem Maido Ruusmann andis teada, et elamuskeskuse avamine on kavandatud maisse, kuid grupid pääsevad ettetellimisel sinna varem. «Suur töö on ära tehtud kogu Mulgimaa ja mulkide toel,» leidis ta. Sel nädalal on plaanis välja kuulutada ka tegevjuhi konkurss.