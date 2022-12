Fotod vanematest Eesti peeglitest on valminud kahe aasta jooksul. Valiku aluseks pole olnud peegli ainukordsus ega aastakäik, vaid see, et peegel, olles kuulunud majapidamisse juba aastakümneid, oleks selle loomulik osa. Oluline oli ka dokumentaalsus – ükski pilt pole lavastatud, ühtki detaili pole muudetud – kõik oli nii, nagu oli, ja ehk on samamoodi ka tänasel päeval, selgitab autor fotode saamislugu.