Viljandi mehe autokinkimise kuulutusele järgnes kirjade laviin. Kink läheb kodu ja lapse kaotanud perele

"Ma olen ise elus lapse kaotanud," ohkas Järvekülg. "See on nii ..." jättis ta mõtte pooleli.

Järveküljel tekkis mõte auto ära anda spontaanselt. Muusikuna tegutsev mees käis sellega varem esinemistel, sest sinna mahtus kogu vajalik bändi kraam ära. Nüüd on muusikute keeli kola palju kompaktsemaks muutunud ning seda autot pole enam vaja. Nii ongi seda viimasel ajal paar korda aastas liigutatud, aga tehniliselt on see korras, kuskilt ei roosteta ning kohe võib ka sõitma minna.

Kui Järvekülg oli oma mõtte Facebooki postitanud, tabas teda kirjade laviin. Ta sai kirju inimestelt, keda on tabanud rasked õnnetused ja kes elavad suures mures. "Uskumatu, et mind sedavõrd palju on usaldatud ja muret jagatud," tunnistas ta. Aga samas sai ta hulga kirju, milles teda netipetturiks sõimati ning süüdistati ja kahtlustati kõikvõimalikes kelmuse katsetes.

Jävekülg kinnitas, et kinkimises ei ole ühtegi peidetud konksu ja kõik on täpselt nii, nagu oli välja lubatud.

Kui murede vool mehe postkasti tabas, jõudis ta Kilingi-Nõmme suurpereni, kes oli tänavu tuleõnnetuses kaotanud kodu ja lapse. Juba varem oli samas peres hukkunud üks laps veeõnnetuses. Praegu elab 11-liikmeline pere kolmes toas. Järvekülg tundis, et ehkki ta tahaks abistada veel paljusid, siis see suurpere on just õige koht, kuhu autot anda.

Kolmapäeval võttis ta ühendust pereisaga, kes Soomes töötab, ning jutuajamise käigus sai ta veel kinnitust oma arvamisele, et auto läheb õigesse kohta. "Pärast jõule vormistame kingituse ära. Tõenäoliselt peame tegema üheeurose müügilepingu ja siis läheb auto mu hoovilt ära," rääkis Järvekülg.

Tagantjärele mõeldes nentis ta, et parem oleks olnud auto vaikselt ära anda. "See ei olnud mingi PR-trikk ja ma ei ole mingi kangelane," rõhutas ta. Lihtsalt ta ei uskunud oma sõnul, et auto kinkimine veebis nii suure kõlapinna leiab.



Kingituse sisevaade. Foto: Indrek Järvekülg