Nagu Viljandi gümnaasiumi projekti- ja avalike suhete juht Ene Nobel ütles, on ettevõtmise juured aastas 2019, kui sai kirjutatud "Erasmus+" projekt.

"Olime natukene prohvetlikud, sest projekti teemaks sai emigratsioon ja immigratsioon. Meie algne idee oli, et heade koostööpartneritega Norrast ja Saksamaalt uurime, millised on nende kogemused, ning vaatame vaikselt, milleks peab valmis olema, et koolitada õpetajaid ja õpilasi," rääkis ta.