Üle ilma on tänavuste kõige ihaldatumate jõulukingituste seas kõrva pistetavad moodsad ja seksikad juhtmeta klapid. Need piiluvad vastu suunamudijate kaunitest soengutest ja otse sündmuskohalt reportaaži tegevate ajakirjanike terastest kõrvadest. Need on kujunenud omamoodi ehteks ja staatuse sümboliks.