Janika Gedvil: kes on Viljandi linna põgenikud?

Saame vaadata statistikat, mis ütleb meile, et keskmine Viljandis elav põgenik on naine vanuses 20–45 aastat. Populaarsed nimed on Natalija, Katerõna ja Oksana. Statistika taga on aga peidus see, et need on emad, kes on jõudnud pommirahe eest peitu enamasti ühe kuni kolme lapsega. On ka nelja ja rohkema lapsega peresid. Lastest käivad 70 põhikoolis, kolm gümnaasiumis ja 40 lasteaias.