See, et lastekaitsespetsialisti ja perelepitajana töötav ametnik on omal soovil töölt lahkunud, selgus detsembri keskel, päeval, mil kahe väikse lapse ema helistas oma koduvalla valitsusse, et uurida, mis päeval ja tunnil saaks laste tulevikku määratlevale dokumendile allkirja panna. Naise maailm vajus korraga kokku. Jõulud on kohe käes, ent tal pole endiselt selgust, kas või kuidas saaks ta oma lastega pühi pidada, sest segadust nende jagamisega on parajal määral.