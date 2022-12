Mitte ühtegi kandidaati. Muusikakool jätkab direktori otsinguid

"Kahjuks küll. Seekord ei olnud meil mitte ühtegi kandidaati," tõdes Viljandi linna personalijuht Eret Kalvik. "Tundub, et see aeg võib olla keeruline. Sügise algus andis veel lootust, kuid kui palju inimesi oma elus enne pühi suuri muudatusi ette võtab?" arutles ta, püüdes kandidaatide puudumisele põhjust leida. "Ei usu, et meil tööst vabu häid kandidaate või selles valdkonnas tegutsevaid inimesi väga palju on. Tõenäoliselt peab kandidaadi ikkagi kuskilt ära kutsuma."