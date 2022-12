Tapmine või kukkumine? Uueveski eramajast leiti naise surnukeha

Prokuratuuri avalike suhete nõuniku Kauri Sinkeviciuse sõnul viitavad esialgsed tõendid sellele, et naine võis trepist alla kukkuda. "Politsei alustas kriminaalmenetlust, et selgitada välja häirekeskusesse helistanud 61-aastase abikaasa roll ja see, kas ta võis panna toime mõne kuriteo. Kõik täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus," lausus ta.