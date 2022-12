Linnavalitsus kogus heategevusliku müügiga tuhatkond eurot

Linnapea Madis Timpson väljendas heameelt kogutud summa üle. "Jõulud on andmise ja hea tegemise aeg ning seetõttu otsustasime linnavalitsuse töötajatega oma panuse anda ja koguda raha vähekindlustatud perede lastele, et toetada nende osalemist huvihariduses ja -tegevuses," ütles linnapea. "Olen uhke, et meil elavad Viljandis suure südamega inimesed, kes leiavad ajal, mil kõigil on keeruline, ikka viisi, et aidata neid, kes seda kõige rohkem vajavad. Aitäh teile!"