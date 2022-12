VILJANDI ⟩ Linnavalitsus andis loa Roo tänavale kümme eramut püstitada

Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul on see oluline areng. "Viljandi järve äärde tuleb juurde kümme väikeelamukrunti, millele oleme kehtestanud rangemad arhitektuurinõuded, et tagada ühtsus ümbritseva keskkonna iseloomuga," ütles abilinnapea. "Soovijatel on võimalik kinnistu detailplaneeringuga lähemalt tutvuda ja selles kaasa rääkida avalikul väljapanekul. Julgustan kõiki huvilisi seda võimalust kasutama."

Ehitatavatele hoonetele on kehtestatud tavapärasest rangemad arhitektuurinõuded, et need sobituksid hästi juba olemasolevate elamutega. Kõrvalhooned tuleb samuti projekteerida nii, et need moodustaksid elamuga terviku.