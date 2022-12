Meeldetuletus: uuest aastast muutub varajaste ja hiliste maakonnaliini busside väljumiskoht

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhi Kaupo Kase sõnul tehakse muudatus põhjusel, et bussijaama väljumistasu on kerkinud juba enam kui nelja euroni ning vedaja peab kuskilt kulusid kokku hoidma. «Ma tean, et see kõik saab olema parajalt keeruline, aga põhjuseks on umbes 20 000 eurot,» kommenteeris Kase Sakalale keskuse otsust 10. detsembril.