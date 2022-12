Teatrivaatleja esitleb Ugala kohvikus veiniarmastusest sündinud raamatut

Teatrikohviku uksed avatakse kell 16.30, esitlus algab kell 17. Ugala repertuaaril on Virro juba aastaid kriitikuna silma peal hoidnud ning selle aasta kevadel andis teatriliit talle Reet Neimari nimelise kriitikaauhinna muuhulgas Ugala lavastuste "Sume on öö" ja "Kui sa tuled, too mul lilli" kohta kirjutatud arvustuste eest.

Keiu Virro raamat aga kõneleb Ugala saadetud pressiteate sõnutsi hoopis muust kui teatrist. See on lugu veiniotsingutest eri kohtades, (taas)kohtumistest huvitavate inimestega ning närvesöövatest veiniõpingutest. See ei ole veiniõpik, vaid ühe inimese teekond alkoholipoodide alumiste lettide piidlemisest ausa veiniarmastuseni. Raamatu illustratsioonide autor on Ave Taavet.