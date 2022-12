BEEBILÕUST ⟩ Politsei katsub selgust saada räppari peksmise asjaoludes

"Ma ei hakka vabandama selle eest, et eilne live ära jäi, aga uskuge, see tüüp on tänaseks juba vabandanud. Täna teeme selle kontserdi ära! Viljandi, I love you too," kirjutas Elbing laupäeval oma Facebooki seinal ning jagas sealsamas toimunud rünnaku videot.