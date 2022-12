FILMIARVUSTUS ⟩ Kellelgi ei ole kivist süda

Võttepaigad on põnevad, olgu selleks siis seesama loss, millest saab perekonna uus kodu ja kust salapärane seiklus pihta hakkab, või detailirohke ja sünge piraatidest kubisev laev Kahevahel maailmas. Selles loos on tuttavlikud detailid, näiteks kaunis graveeringuga käsipeegel või maali taha peidetud seif, aga need ei mõju klišeena. Filmi tahaks kas või seepärast teist või kolmandatki korda vaadata, et vaadelda eraldi neid omapäraseid piraate nende ägedate kostüümide ja aksessuaaridega. Teadupärast avaneb filmisõpradel võimalus sedasama Ouroborose laeva, kostüüme ja rekvisiite uudistada filmimuuseumis.