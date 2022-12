Jõululaat andis sooja

"Kõik on läinud suurepäraselt, ilm on meid ka toetanud lume ja kauni härmatisega," rääkis üks laada korraldajaid, Viljandi linnakunstnik Kristi Kangilaski. Kui palju rahvast jõululaadal kolme pühapäeva jooksul käis, ei ole tema sõnul võimalik täpselt kindlaks teha, aga igal juhul oli neid sadades. "Inimeste vool on pidev olnud."