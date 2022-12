KROONIKA ⟩ Kui moskoviit Viljandis käis

Pole uudis, et Tallinna Pühavaimu kiriku pastori Balthasar Russowi (u 1536–1600) alamsaksakeelne "Liivimaa provintsi kroonika" (trükitud 1578, 1584) on aastasadu kujundanud Eesti- ja Liivimaa ning kogu Baltikumi XVI sajandi ajaloo käsitlust. Küll aga on meeldiv uudis, et teose põhjalike kommentaaride ja illustratsioonidega tõlge on saanud issanda aasta 2022 lõpul müügihitiks, millest on juba ilmunud mitu-setu tiraaži.