Nigeeriast alanud pettus röövis pärimusaidalt kümneid tuhandeid eurosid

Nigeeriast alguse saanud pettus viis Viljandi folgifestivali korraldaja kontolt 53 000 eurot ning neli ja pool kuud kestnud uurimise järel nentis prokuratuur, et teha pole midagi. See raha on liikunud riikidesse, kust Eesti politseil ja õigussüsteemil on seda võimatu tagasi tuua.