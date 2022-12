FILMIARVUSTUS ⟩ "Avatar. Vee olemus". Veel pikem, veel kaunim, palju kurvem ja märksa sisutum

Kui "Avatari" esimene osa 13 aastat tagasi välja tuli, läksid arvamused veidi lahku, nagu nad ikka ja alati ja iga asja puhul kipuvad minema. Mõned nurisesid, et mis ebaoriginaalne tõmmis "Pocahontase" ja "Hirveküti" pealt see nüüd siis olema peaks, aga siinkohal võiks ilmselt süüdistada veidi ebaõnnestunud turundust. Mulle on jäänud mulje, et seda sattus vaatama ka palju neid inimesi, kes lihtsalt ei olnud filmi sihtrühm ning kes lootsid näha tõsist ulmefilmi, pidid aga seejärel kolm tundi vaatama ilusat, ehk pigem lastele sobivat muinasjutufilmi.

Ega iga asi saagi kõigile meeldida, aga maailma seni kõige suurema kassa teinud film tabas ilmselgelt piisavalt naelapäid, et ennast kinokunsti ajalukku kirjutada. Meeldis film ju mullegi ja vaadanud olen seda praeguseks kohe päris mitu korda. Sellest on saanud film, mis sobib rasketeks eluhetkedeks, sest see on lihtsalt nii elujaatav ja värviline, et raske on norutada.