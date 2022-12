Viljandimaalased on helded kooliraamatute annetajad

Eesti raamatukoguhoidjate ühingu (ERÜ) kooliraamatukogude sektsiooni juhatuse liige Stiina Koit ütles, et kooliraamatukogudele raamatute annetamise kampaania sai väga sooja vastuvõtu osaliseks. "Suur aitäh kõigile, kes leidsid võimaluse raamatukogude aastal koolilastele kingituse tegemiseks. Kuigi kampaania on selleks korraks lõppenud, siis olen kindel, et ka edaspidi võib kooliraamatukogudele vajalikke raamatuid kinkida."