Päästeamet lubab jääle minna

Pakane on ameti teatel enamikus Eesti paikades külmutanud siseveekogude jääkaane enam kui kümne sentimeetri paksuseks, mis tähendab, et jää suudab juba inimest kanda. Päästjad mõõdavad siseveekogude jää paksust regulaarselt ning nendest tulemustest lähtutakse ka jääle mineku lubamisel.

Amet paneb südamele, et ka lubatud piirkondades tuleb jääle minnes ohutust silmas pidada ning siiski ettevaatlik olla. Jääle minekust tasub lähedastele teada anda ning võimaluse korral tasub ka seltsiline kaasa võtta, sest nii on abi olemas ka siis, kui mingil põhjusel peaks õnnetus juhtuma. Vältida tasub vooluveekogude jääle minekut.

Kaasa tuleb võtta ohutusvahendid, sest veekogu piires võivad jääolud varieeruda. Esmaste abivahendite hulka kuuluvad päästevest ja jäänaasklid. Mõistlik on abivahendina kaasa võtta vile, millega saab märku anda siis, kui peaksite hätta sattuma. Jääohutusest tasub kindlasti rääkida lastega. Täiskasvanutel tasub meeles pidada, et ohutuse huvides ei tasu lapsi üksinda jääle lubada ka siis, kui jääolud on head.