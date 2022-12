Liigutav kohtumine Ukraina kõrge riigimehega algas õhuhäire signaali saatel

Ukraina parlamendi ülemraada aseesimees Oleksandr Kornijenko (keskel) on eestlastele südamest tänulik kõige hea eest, mis nad tema kaasmaalaste heaks on teinud.

"Sõda lõpeb meie võiduga ja me ootame siis teid Ukrainasse. Võtke kaasa kõik need, kes meid on aidanud, ning me võtame teid eesti traditsiooni kohaselt vastu pika laua taga!" kutsus laupäeval Viljandis käinud kõrgetasemelise Ukraina delegatsioon juht, Ukraina parlamendi ülemraada aseesimees Oleksandr Kornijenko.